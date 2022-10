"O Benfica ainda não perdeu? Talvez seja o momento certo", aponta Allegri

Treinador da Juventus diz que a equipa está "confiante" de que pode conseguir um bom resultado na Luz.

Depois da vitória por 4-0 frente ao Empoli, para a Serie A, o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, respondeu a uma pergunta sobre a invencibilidade do Benfica esta temporada. O italiano diz que na terça-feira poder ser o "momento certo" para quebrar a série positiva das águias.

"O Benfica ainda não perdeu? Talvez seja o momento certo. Sabemos que será uma partida difícil, muito importante para nós. O Benfica é forte, podemos ir a Lisboa ganhar se fizermos o jogo certo. Estamos confiantes, até porque ainda não estamos fora da Liga dos Campeões e nem sequer temos a Liga Europa assegurada", adiantou o técnico.

O Benfica-Juventus, referente à quinta jornada da Liga dos Campeões, joga-se a partir das 20h00 de terça-feira. As águias partilham a liderança do grupo com o PSG, ambos com oito pontos, e os italianos precisam de vencer para continuarem a sonhar com a passagem aos oitavos de final.