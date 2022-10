"Nuno Mendes? Entendemo-nos bem e somos vizinhos. É tudo mais fácil"

Bernat foi titular frente ao Benfica, no encontro da quarta jornada da Champions.

Juan Bernat foi titular no flanco esquerdo do PSG frente ao Benfica, beneficiando da lesão de Nuno Mendes. O internacional espanhol falou à Eleven Sports sobre o encontro da quarta ronda da Champions e vincou a boa relação com os portugueses do plantel.

"Foi um jogo difícil, como em Portugal. O Benfica é uma grande equipa. Um ponto para cada, continuamos no primeiro lugar e esperamos acabar assim", afirmou.

Bernat sofreu a grande penalidade cometida por António Silva, que permitiu a Mbappé fazer o 1-0. "Penálti claro. Ele chegou muito tarde e deu-me um pontapé", analisou.

Sobre Nuno Mendes, sem esquecer os restantes portugueses do plantel, Danilo e Vitinha, disse: "Há muita competência. É tentar aproveitar as oportunidades que temos. Somos uma equipa que luta por todos os títulos, onde há muita qualidade. O idioma é mais fácil, entendemo-nos bem e somos vizinhos. É tudo mais fácil."