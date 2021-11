Nuno Campos e um "conselho" ao Milan: "Como vencer o FC Porto? Pioli sabe muito bem..."

Treinador do Santa Clara foi procurado pela imprensa italiana para dar indicações de como o Milan pode ferir o FC Porto.

Treinador conhecido em Itália pelos dois anos que passou recentemente como adjunto de Paulo Fonseca na Roma, Nuno Campos assumiu o comando do Santa Clara após a saída de Daniel Ramos. E com pouco tempo nos Açores fez algo que os italianos gostariam imenso de conseguir fazer: vencer o FC Porto.

No passado dia 26, a equipa açoriana venceu os dragões por 3-1 e eliminou o rival da Taça da Liga. Com o feito, o treinador acabou procurado pela imprensa italiana para tentar 'explicar ' ao treinador do Milan, Stefano Pioli, como a equipa milanesa pode vencer o FC Porto esta quarta-feira em San Siro, na quarta jornada da Liga dos Campeões. A resposta, entretanto, não deve ajudar muito...

"Eu não diria nada. Por duas razões simples. A primeira é que sou português: espero que o FC Porto ganhe esta noite. A segunda é que Pioli é um treinador fantástico, certamente não precisa dos meus conselhos. Ele sabe muito bem o que tem que fazer", afirmou ao Tuttomercato.

Além do Santa Clara, a única equipa a vencer o FC Porto esta época foi o Liverpool, na segunda jornada Liga dos Campeões. Na terceira, recorde-se, os dragões venceram o Milan no Dragão (1-0). Na vitória açoriana, Nuno Campos garantiu que não fez grandes alterações.

"Colocamos no jogo o que nos preparámos muito todos os dias. Não mudei a nossa estratégia de jogo, a única diferença real é que estávamos a jogar com o FC Porto. Talvez tenhamos acrescentado alguns pequenos detalhes, pois muito do que se faz depende sempre do adversário", observou.