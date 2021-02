Noite para esquecer do Barcelona: ambiente aqueceu entre Piqué e Griezmann

Num momento em que a equipa defendia um canto, o central lançou um grito de alerta, mas tudo acabou com palavrões e insultos.

O Barcelona viveu uma noite difícil em Camp Nou, saindo vergado a uma goleada (1-4) frente ao PSG, na primeira mão dos oitavos de final da Champions. Num momento destacado pela imprensa espanhola, e ainda com 1-1 no marcador. Gerard Piqué e Griezmann protagonizaram uma discussão no relvado, quando a equipa defendia um pontapé de canto.

O central do Barça não estaria satisfeito com as constantes investidas pelo flanco esquerdo, de Kurzawa e Mbappé, que seria autor de três golos, pedindo mais posse. Griezmann não parece ter gostado da intervenção do companheiro e respondeu com um "tranquilo". Certo é que tudo acabou numa troca de insultos e palavrões. "Estamos a sofrer, andamos há cinco minutos nisto", desabafou o central.

Assista ao momento no tweet abaixo: