Noite para a história: Benzema igualou registo de Ronaldo e ficou a um golo de Raúl

Avançado francês carimbou a passagem do Real Madrid à final da Champions.

Ao marcar o golo que deu a passagem ao Real Madrid à final da Liga dos Campeões - vitória por 3-1 sobre o Manchester City, no prolongamento, no jogo da segunda mão das meias-finais, Karim Benzema igualou um registo de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões.

O avançado francês marcou o décimo golo nas rondas a eliminar desta edição da Liga dos Campeões, algo que o agora craque do Manchester United havia conseguido em 2016/17, ao serviço do Real Madrid.

À frente deles fica apenas Ferenc Puskás, que marcou 12 golos nas rondas a eliminar na competição, em 1959/60.

Benzema ficou também a apenas um golo de Raúl na lista de melhores marcadores da história do emblema "merengue". A lista é liderada por Cristiano Ronaldo, com 451, seguida de Raúl, com 323, e Benzema, com 322.

Os números do avançado do Real Madrid esta temporada são realmente impressionantes, levando 43 golos em 43 jogos disputados e somando ainda 14 assistências.