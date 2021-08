Apesar de um bis do francês Ben Yedder (18 e 39) ter colocado o Mónaco na frente, um golo de Marlos (74) levou a decisão para prolongamento, no qual o Shakthar acabou bafejado pela sorte, já que o suplente utilizado da equipa monegasca, Ruben Aguilar (114,) introduziu a bola na própria baliza perto do apito final.