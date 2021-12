Enrique Cerezo, presidente do Atlético, aborda a vitória na Champions no Dragão.

A vitória por 3-1 no Dragão, frente ao FC Porto, permitiu ao Atlético marcar presença no lote de equipas que vão disputar os oitavos de final da Champions. Enrique Cerezo, presidente dos colchoneros, abordou o encontro de terça-feira passada numa conversa com o jornal "As".

"A nossa equipa tem uma maneira de jogar e uma abordagem que demonstra em cada jogo. No Porto voltámos a evidenciar que crescemos perante as dificuldades e motrámos o caráter ganhador, espírito competitivo e sacrifício que nos diferencia", afirmou.

O segundo lugar alcançado no grupo faz que a equipa da capital espanhol possa ter pela frente, de acordo com as probabilidades, um tubarão na fase seguinte. "Não há a hipótese de escolher. Resta esperar e ver que adversário nos caha. Iremos competir seja com quem for", vincou.