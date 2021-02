"No balneário, Morata teve de se deitar porque sentiu tonturas"

Declarações do treinador da Juventus, Andrea Pirlo, no final da partida com o FC Porto, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que os dragões venceram por 2-1.

Sobre o jogo: "Comprometemos os nossos planos com a perdida de bola no lance do primeiro golo do FC Porto. Depois disso é normal que a equipa se tenha sentido um pouco insegura. Obviamente, não era assim que queríamos começar, deixámos o adversário mais confortável ao servir de bandeja esse golo, porque o FC Porto é uma equipa que defende bem."

Cansaço: É normal que se tenha notado um pouco de cansaço na nossa equipa, depois de tantos jogos disputados. Não é fácil manter sempre o mesmo ritmo e o mesmo nível de concentração. Felizmente conseguimos manter a eliminatória em aberto com o golo de Chiesa. Agora temos de nos concentrar nesse próximo jogo."

O alegado desmaio Morata no balneário: "Ele não estava bem, há alguns dias teve febre e não terá recuperado totalmente. Entrou no jogo pela necessidade da equipa, mas no final, no balneário, teve de se deitar porque sentiu tonturas".