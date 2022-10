Nedved sem dúvidas: "O Benfica vai ser a sensação da Champions"

Vice-presidente da Juventus espera que a sua equipa dê uma boa imagem na Luz

Em contraste com o bom momento do Benfica, a Juventus atravessa uma crise como não se via há muito e o seu vice-presidente, Pavel Nedved, só espera que os seus possam dar uma boa imagem. Mas pelos elogios aos encarnados e perspetiva de sucesso na prova milionária, a confiança está claramente em baixo.

"Para nós é um jogo difícil, porque o Benfica é uma grande equipa com grandes jogadores e um grande treinador. Temos de ganhar para termos hipótese de passar a fase de grupos, mas o Benfica joga em casa e vai ser muito difícil. Não estou surpreendido com a prestação do Benfica. É uma equipa histórica e penso que vai ser a equipa sensação da Liga dos Campeões. Tivemos algumas dificuldades porque perdemos alguns jogos, mas agora estamos bem e queremos fazer um grande jogo neste estádio fantástico com grandes fãs. Queremos oferecer-lhe um grande jogo esta noite", disse o checo, após o almoço entre as direções de Benfica e Juventus que antecedeu o encontro desta noite.

"Temos de ter confiança em todos os jogos, mas o Benfica está num grande momento. Ganharam 15 jogos desde o início da época e vai ser muito difícil", insistiu, antevendo muitas dificuldades para a Juventus.