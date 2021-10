Declarações de Jurgen Klopp antes do duelo para a Liga dos Campeões.

Jurgen Klopp fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro com o Atlético, da terceira jornada do Grupo B da Champions. Na memória ainda está o duelo dos oitavos de final de 2019/20, que sorriu aos espanhóis.

"Não jogámos bem em Madrid dessa vez. Aprendemos muito com esses dois jogos. O Atlético mudou alguns jogadores, mas não ficou mais fraco. No jogo da segunda volta estava chateado e decepcionado sobre o que estava a passar [pandemia] e tínhamos de estar concentrados no futebol em circunstâncias estranhas. O Atlético é uma equipa muito boa que defende como um todo. O Atlético é diferente, joga com um sistema diferente, mas continua a ser uma máquina de obter resultados. É incrível com Simeone consegue manter todos ligados", afirmou o treinador alemão.

"Não poderia ter mais respeito pelo que o Atlético faz. Se gosto? Nem por isso, mas é uma coisa pessoal. Prefiro um estilo de jogo diferente, mas eles tiveram muitos êxitos assim", acrescentou ainda Klopp, que falou ainda sobre Salah.

"Não tenho nem ideia do que tem de fazer para ganhar a Bola de Ouro. Se tem de estar na final da Champions e marcar, então não tem muitas hipóteses este ano. Se é preciso jogar bem durante muitos anos, então sim", opinou.