Valverde defrontou o Liverpool infiltrado e com o tornozelo neste estado

Médio do Real Madrid tem recebido infiltrações, mas foi a jogo e atuou durante os noventa minutos, diante do Liverpool.

Fede Valverde foi o lateral direito do Real Madrid no jogo desta quarta-feira, em Liverpool, e cumpriu o dever com uma exibição sólida, apesar de ser médio de origem. Além dessa dificuldade, o uruguaio jogou com um tornozelo em mau estado e tem vindo a ser infiltrado nos últimos dias.

A namorada do futebolista, Mina Bonino, mostrou uma imagem do tornozelo após o final do encontro, que terminou sem golos e carimbou a passagem dos merengues às meias-finais da Liga dos Campeões.

"Isto foi durante a tarde. Não queria publicar nada antes do jogo terminar e vais ficar chateado por tê-la publicado, mas devo fazê-lo, porque isto é o teu esforço. Ninguém te deu nada. Dia após a ser infiltrado para estar firme e hoje cumpriste mais do que nunca. És o meu orgulho", escreveu a companheira de Valverde nas redes sociais.