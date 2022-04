Nagelsmann sem desculpas: "Merecíamos perder e eles poderiam ter marcado outro"

Declarações de Julian Nagelsmann, treinador do Bayern, após a derrota na visita ao Villarreal (0-1), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Resultado: "Acho que eles poderiam ter marcado mais alguns golos contra nós, mas ficou 1-0. Não fizemos um bom jogo hoje, em todos os aspetos. Mas é apenas 1-0 e esperamos o jogo de volta, temos que mostrar outra cara, sabemos como fazê-lo e acredito que assim será.

Ataque desinspirado: "Foi um jogo típico contra um clube espanhol, que tem bons jogadores e comete poucos erros. Eles têm qualidade com bola. Nas laterais não fomos intensos e faltou-nos penetração, não fizemos bem as diagonais. Nada funcionou bem para nós e tivemos poucas oportunidades. Merecíamos perder".

Sorte do Villarreal? "Eu diria que não. Não vejo dessa forma e não diria isso. Há jogos que se ganham por sorte, mas normalmente ganha-se quando se joga melhor e hoje merecemos perder".

Golo de Danjuma: "Foi parecido com o do Friburgo. A ideia é defender para a frente e não para trás, mas eles apanharam-nos [desprevenidos] no início. Tivemos duas ou três transições que deram em oportunidades para eles. A agressividade é um problema, claro. Tivemos dificuldades e perdemos bolas desnecessárias".