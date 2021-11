Nagelsmann, o Benfica e "o melhor guarda-redes do mundo"

Declarações de Julian Nagelsmann, treinador do Bayern, na antevisão ao jogo com o Benfica, que tem início às 20h00 de quarta-feira.

Benfica: "O Benfica não vai mudar muito, fizeram uma ótima atuação, deram muitos problemas. No último jogo tiveram alguns problemas com o Estoril, mas têm uma ótima mentalidade e jogadores com experiência como Otamendi, Rafa, Vertonghen."

Jogo da Luz: "São ótimos fisicamente, têm ótimos avançados, muito rápidos. Na Luz deram-nos muitos problemas, especialmente após o intervalo. Podíamos ter sofrido um golo se não tivéssemos o melhor guarda-redes do mundo. Após o golo ficámos mais descansados, com posse de bola, mas viu-se que o Benfica pode sempre marcar, defende com agressividade, garra. Temos que ser adultos, maduros. Queremos fazer 12 pontos na fase de grupos para passar, continuar neste caminho que tivemos até agora."

Bayern sofreu sete golos em dois jogos: "Concedemos muitas oportunidades, o nosso guarda-redes faz muitas defesas e só por isso não sofremos muitos golos (...). Já lhes disse isto muitas vezes. Com o Union Berlim o adversário entrou muito na nossa defesa, isso não tem a ver com espaços, tem a ver com intensidade, duelos e a vontade em entrar nos duelos. Muitas vezes fazemos bem isso, mas com o Moenchengladbach e Union Berlim muitas coisas não funcionaram. Na primeira parte faltou intensidade com Union, na segunda ficámos muito baixos na defesa, temos que fazer mais pressão no adversário."

Bola paradas têm dado golos: "Sim, tem havido muitos golos, ou alguns, mas não temos muito tempo para treinar. Mas nas estatísticas, 30 a 35 por cento dos golos são de bola parada, ou seja, um em cada três. São importantes e pela mesma lógica deveríamos trabalhar um terço dos treinos com bolas paradas, mas poucas equipas fazem isso. Contra o Benfica marcámos assim, por Sané. As bolas paradas são importantes, também para equipas sem grande qualidade ofensiva, e quando não conseguimos criar tantas oportunidades como gostaríamos."