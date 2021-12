Nagelsmann insatisfeito com o 3-0 ao Barcelona: "Poderíamos ter feito mais"

Declarações de Julian Nagelsmann, treinador do Bayern, após vencer e eliminar o Barcelona da Liga dos Campeões.

Em Camp Nou, na primeira jornada da Liga dos Campeões, 3-0. Na sexta e última jornada do Grupo E, desta vez na Arena Munique, mais uma vez, 3-0. Resultado igual que manteve a equipa alemã com 100 por cento de aproveitamento na competição, mas que não deixou Julian Nagelsmann completamente satisfeito.

O treinador do Bayern afirmou após o jogo de quarta-feira que a sua equipa "poderia ter feito mais de três golos". "Tivemos uma grande vitória na fase de grupos, a vencer todos os jogos. Mas se olhares para os 90 minutos de hoje, tivemos muitas oportunidades de golo e controlo suficiente para o resultado ser mais amplo. Em qualquer caso, estou feliz com o resultado e com o desempenho da equipa nesta fase de grupos", avaliou.

Na visão do treinador, a sua equipa "dominou o jogo" com o Barcelona, apesar de já ter entrado no jogo apurado e garantido na liderança do grupo. "Em nenhum momento estivemos relaxados", disse.

Julian Nagelsmann disse que o que foi alcançado até agora "é totalmente merecido" e que agora o objetivo "é ganhar a Liga dos Campeões", garantiu o treinador alemão de 34 anos.