Nagelsmann após o Bayern-Benfica: "Hoje a diferença foi maior do que em Lisboa"

Declarações de Julian Nagelsmann, treinador do Bayern, após a vitória diante do Benfica por 5-2.

Benfica ou Barça: "Conheço bem o Benfica, tem muita qualidade, muitos jogadores com grande técnica, deram muitos problemas nos dois jogos. Hoje a diferença foi maior do que no jogo em Lisboa. Para ser justo não posso comparar o Benfica com os outros do grupo. Sou neutro em relação a essa luta entra Benfica e Barcelona."

Onze do Benfica: "Não fiquei surpreendido com tantas mudanças no onze do Benfica, vi na conferência de Jorge Jesus que o Benfica tinha foco nos dois jogos seguintes, esse decisivos no apuramento. Para mim foi claro que o treinador deixa Weigl de fora por amarelo, poupa outros, mas mesmo assim foi uma ótima equipa hoje"