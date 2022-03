Muller e os "quartos" da Champions: "Felizmente vi o jogo do Villarreal com o meu cão"

Avançado do Bayern realçou, com gracejo, o respeito pelo adversário espanhol que se segue na Champions

Após o sorteio ditar que o Bayern enfrentará o Villarreal nos quartos de final da Liga dos Campeões, Thomas Müller mostrou que vai estar alerta para o duelo com o "submarino amarelo", em função da vitória categórica na casa da Juventus (3-0).

Através do Instagram, o jogador bávaro realçou, com gracejo, o respeito pelo próximo adversário: "Felizmente vi o jogo do Villarreal com o [meu cão] Murmel na [passada] quarta-feira. Temos que lutar a cada segundo para chegar às meias-finais", disse.

O Bayern visitará o Villarreal, vencedor da Liga Europa em título, no dia 6 de abril e recebe a equipa espanhola no dia 12, em Munique. O vencedor desta eliminatória irá medir forças com Benfica ou com Liverpool.