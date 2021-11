O Dortmund vai enfrentar o Sporting com algumas baixas.

Youssoufa Moukoko vai falhar o jogo com o Sporting. O extremo, de 17 anos, tem-se debatido com uma inflamação ocular e, apesar de na segunda-feira ter voltado aos treinos, não viaja com a equipa para Lisboa.

Moukoko junta-se assim a Thorgan Hazard, infetado com covid-19, Hummels, suspenso, Reyna e Haaland, ambos lesionados.