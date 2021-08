Mónaco assustou, forçou prolongamento, mas é o Shakhtar a ouvir a música da Champions

Autogolo de Aguilar no prolongamento decisivo para a passagem dos ucranianos

Chegou a parecer que ia dar Mónaco, mas quem não concretiza a este nível, pode acabar na Liga Europa. No jogo mais aguardado da noite, o Shakhtar conseguiu o objetivo de seguir em frente na Champions, ao empatar (2-2) diante dos monegascos.

Depois de perder por 0-1 em casa na primeira mão, a equipa de Niko Kovac entrou com tudo, chegando a uma vantagem de dois golos nos primeiros 40 minutos, sem que o Shakhtar parecesse capaz de mudar o rumo dos acontecimentos.

No segundo tempo, o domínio continuou a ser francês, as oportunidades para o 0-3 foram sendo desperdiçadas e, no primeiro remate à baliza do Shakhtar, Marlos empatou a eliminatória, a quinze minutos do final.

No prolongamento, o Shakhtar voltou a ser uma equipa capaz de não ser dominada e, quando se pensava já que teriam de ser os penáltis a decidir, um autogolo de Aguilar, a seis minutos do final, levou De Zerbi e o seu grupo de trabalho para o lago dos tubarões do futebol europeu.