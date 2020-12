Mircea Lucescu: "A presença de Cristiano anima toda a equipa"

Na antevisão do jogo desta quarta-feira, o treinador do Dínamo de Kiev garantiu que a Juventus não terá nada a ver com a equipa que empatou com o Benevento graças à presença do craque português

O Dínamo de Kiev joga esta quarta-feira com a Juventus para a Liga dos Campeões e, como não podia deixar de ser, a presença de Cristiano Ronaldo foi tema da conferência de Imprensa de Mircea Lucescu. Elogiando as qualidades do internacional português, o técnico do conjunto ucraniano adiantou que espera um adversário mais forte do que aquele que empatou com o Benevento na ausência do CR7. "Ele tem carisma e a sua presença anima toda a equipa. É um daqueles jogadores que pode fazer a diferença sozinho. É importante pelo que faz em campo e pela confiança que dá a todos", afirmou.