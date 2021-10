Milan consegue a reviravolta e vence Hellas Verona antes de defrontar o FC Porto

O Milan esteve a perder por 2-0, mas acabou por vencer 3-2. Na terça-feira, os italianos defrontam o FC Porto, para a Liga dos Campeões.

O Milan venceu na receção ao Hellas Verona, por 3-2, na oitava jornada da Serie A. A equipa visitante, que teve Miguel Veloso a titular, esteve a vencer por 3-2, mas os rossoneri, com Rafael Leão a partir dos 26 minutos, deram a volta.

Caprari e Barak, de grande penalidade, marcaram para os visitantes; Giroud, Kessié, de penálti, e Gunter, na própria baliza, fizeram os golos do Milan, que subiu à liderança do campeonato, embora de forma provisória, com 22 pontos.

O Hellas Verona mantém os oito pontos e está em 13.º.

Recorde-se que na terça-feira, às 20h00, o Milan joga no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões.