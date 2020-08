Messi, Lewandowski e uma resposta de Setién: "Não entro nessas coisas"

Treinadores de Barcelona e Bayern perspetivam o duelo dos quartos de final da Champions.

Os treinadores de Barcelona e Bayern Munique prometeram defrontar-se sem receios na sexta-feira, em Lisboa, apesar de terem manifestado respeito mútuo, após a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões.

"Todos os adversários são fortes e todas as partidas serão difíceis. Vai ser difícil para nós e para eles. O Bayern é uma grande equipa, mas nós também", avisou Quique Setién, treinador do Barcelona, após o triunfo por 3-1 sobre o Nápoles.

O técnico dos catalães não partilha da opinião dos que acham que a sua equipa não tem estado bem na retoma competitiva, após a interrupção devido à pandemia da covid-19, e rejeitou o favoritismo do adversário.

"Não entro nessas coisas. O que temos que fazer é jogar contra um adversário extraordinário. A este nível, não há favoritos. É verdade que temos os melhores do mundo, mas Lewandowski marcou 13 golos nesta Liga dos Campeões. Qualquer um pode vencer"", admitiu.

Hansi Flick assumiu que o Bayern tem "respeito por todos os adversários" e garantiu que, neste caso, a sua atenção não se pode centrar somente no avançado argentino Lionel Messi.

"Temos respeito por todos os adversários. Vamos preparar-nos bem, como contra qualquer opositor. Não podemos focar-nos apenas no Messi, eles têm outros jogadores de altíssima qualidade", vincou o treinado da equipa germânica.

Flick quer que a sua equipa faça uma "exibição completa", como na goleada por 4-1 ao Chelsea: a bem do "descanso" para sexta-feira, concedeu folga no domingo de manhã aos seus pupilos, que viajam à tarde para Portugal.

Barcelona e Bayern Munique juntam-se a Manchester City e Lyon, que eliminaram na sexta-feira o Real Madrid e a Juventus (não obstante o bis do avançado português Cristiano Ronaldo), e aos quatro apurados de março, antes da interrupção da prova: Atalanta, Leipzig, Paris Saint-Germain e Atlético Madrid, carrasco do campeão Liverpool.

Os quartos de final abrem com o jogo Atalanta-Paris Saint-Germain, em 12 de agosto, no estádio da Luz, seguindo-se o Leipzig-Atlético de Madrid, em 13, no estádio José Alvalade, o Barcelona-Bayern Munique, em 14, de novo no estádio da Luz, fechando com o Manchester City-Lyon, em 15, no estádio José Alvalade.

Os vencedores daqueles quatro confrontos, que serão disputados pela primeira vez em uma única partida, encontram-se nas meias-finais (igualmente a uma só mão, nos estádios do Benfica e do Sporting), em 18 e 19 de agosto, enquanto a final está marcada para 23, no Estádio da Luz.