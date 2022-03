Messi e Neymar criticados a fundo: "São mercenários e os responsáveis pela derrota em Madrid"

Jérôme Rothen, antigo jogador do PSG, culpou Lionel Messi e Neymar pela eliminação parisiense na Liga dos Campeões, aos pés do Real Madrid, chamando-os de "mercenários"

"Os responsáveis ​​por esta derrota [1-3 na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Madrid, que selou a eliminação do PSG] são Neymar e Messi. Cabe a eles assumirem as suas responsabilidades. Quando Leonardo recrutou esses jogadores, era suposto eles serem as figuras do clube. Eles são pagos para isso. Não estou a apontar o dedo a Verratti , Danilo, Paredes ou Mbappé. Ele [Mbappé] foi o único que foi perigoso nos dois jogos", começou por dizer o antigo internacional francês.

"Vou atacar os outros dois, os dois mercenários [Messi e Neymar]. Um é uma fraude desde que chegou. Tenho vergonha de falar de Léo Messi assim, mas é a realidade. O homem entra em campo. Dizem-me que fez um esforço na reposição para recuperar a bola. Estás a brincar comigo ou o quê? Ele fez um remate de dez metros ", reclamou Rothen à rádio francesa RMC

"O outro [Neymar] perdeu as boas todas. Digo o outro porque me incomoda muito mencionar o nome dele. Desde que está lá, é uma piada. São menos de 50% dos jogos no PSG. E quando ele está lá, procuramos desculpas. Messi, pare! Neymar, pare! O problema está aí. São os grandes jogadores que te tiram a cabeça da água", concluiu o ex-jogador.

