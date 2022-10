Messi continua sem treinar na véspera da receção ao Benfica

O astro argentino não foi visto pela comunicação social francesa no treino do PSG desta segunda-feira.

Lionel Messi não foi visto pela comunicação social na sessão de treinos do PSG desta segunda-feira, mantendo-se como uma dúvida para a receção do campeão francês ao Benfica, na terça-feira.

O astro argentino falhou o empate do PSG na casa do Reims (0-0), no sábado, depois de ter sentido um desconforto na zona do gémeo no primeiro jogo com os encarnados (1-1), no Estádio da Luz, em que foi o autor do golo parisiense.

Na sexta-feira, Christophe Galtier havia dito que Messi retomaria os treinos no domingo, algo que não sucedeu, podendo estar a descansar "La Pulga" antes da determinante partida com as águias.

Renato Sanches, Nuno Mendes e Presnel Kimpembe são, por outro lado, baixas confirmadas do PSG para a receção ao Benfica, que está marcada para esta terça-feira, às 20h00, e vai contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Benfica e o PSG lideram o grupo H, ambos com sete pontos, seguidos pela Juventus (terceira), com três, e pelos israelitas do Maccabi Haifa, ainda a zeros.