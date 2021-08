Médio do PSV otimista: "Nós conseguimos sempre marcar um golo"

Marco van Ginkel também compareceu na conferência de antevisão do Benfica-PSV,

O médio holandês Marco van Ginkel também compareceu na conferência de antevisão do Benfica-PSV, frisando a confiança existente no plantel holandês, que conta por vitórias os seis jogos oficiais realizados esta temporada, frente aos turcos do Galatasaray (5-1 em casa e 2-1 fora) e os dinamarqueses do Midtjylland (3-0 em casa e 1-0 fora) na Liga dos Campeões, bem como o Ajax (4-0), na Supertaça da Holanda, e Heracles Almelo (2-0) no campeonato.

"Estamos muito confiantes. Começámos muito bem, ganhámos todos os nossos jogos. Foi difícil atingir a Liga dos Campeões e ganhámos contra o Galatasaray e o Midtjylland. Agora, temos outra final em dois jogos. Estamos todos muito ansiosos para começar o jogo", expressou o capitão e médio holandês, de 28 anos.

Marco van Ginkel enalteceu a importância da eliminatória para o PSV Eindhoven, mas alertou para os perigos do Benfica: "Tem uma boa equipa, um sistema com muitos jogadores atacantes, mas nós conseguimos sempre marcar um golo. Estou muito confiante. Vamos tentar tornar o jogo muito complicado para o Benfica."

Desafiado a apontar os principais jogadores das "águias", van Ginkel destacou a função dos laterais na linha de cinco defesas, para além do ataque benfiquista, embora tenha elogiado o médio alemão Julian Weigl, com quem reparte a mesma posição no campo.

PSV Eindhoven e Benfica defrontam-se na quarta-feira, às 20:00, em partida da primeira mão do "play-off" de apuramento para a Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do alemão Felix Brych, em que os dois conjuntos procurarão ganhar vantagem para o segundo jogo, em 24 de agosto, nos Países Baixos.