Médio do Olympiacos testa positivo à covid-19 e deverá falhar jogo com o FC Porto

Mady Camara foi colocado em isolamento e vai ter de cumprir uma quarentena de duas semanas.

O futebolista Mady Camara testou positivo ao novo coronavírus e vai desfalcar o Olympiacos, treinado por Pedro Martins, no confronto de hoje com o Marselha, da primeira jornada do grupo C da Liga dos Campeões, anunciou o clube grego.

O guineense, de 23 anos, habitual titular no meio-campo da equipa helénica, foi colocado em isolamento e vai ter de cumprir uma quarentena de duas semanas, sendo que, deverá também falhar a segunda jornada da Champions, diante do FC Porto, que hoje defronta os ingleses do Manchester City.

No dia em que a equipa grega recebe o Marselha, do português André Villas-Boas, a partir das 20:00, o médio foi o único jogador a testar positivo ao novo coronavírus, segundo o clube do Pireu, que conta com os lusos José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Pêpê Rodrigues, Tiago Silva e Bruma.

À mesma hora, o FC Porto joga no Estádio Etihad, em Manchester, frente à equipa de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.