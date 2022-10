Médio do Club Brugge avisa: "Poupanças? Queremos ser primeiros no grupo"

Caspr Nielsen, à direita, no encontro do Dragão, que os brlgas venceram por 4-0

Declarações de Casper Nielsen, médio do Club Brugge, na antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para as 17h45 de quarta-feira.

Subida na carreira: "Acho que, como futebolista, as coisas acontecem muito rapidamente. Temos muitos jogos em várias competições, mas tento desfrutar um pouco, especialmente na Champions, onde temos feito bons resultados enquanto grupo. No último jogo, com o Atlético de Madrid, marcámos posição, mas temos o sentimento de que não vamos ficar por aqui. Vamos tentar desfrutar o máximo possível."

Empate com o Saint-Gilloise: "Claro que depois do jogo foi complicado, esperávamos vencer, mas faz parte do futebol. Fizemos a nossa análise e reparámos em coisas que podíamos ter feito melhor. Aprendemos com isso e agora é olhar para o próximo jogo. O grupo respondeu bem ao empate, falámos e seguimos em frente. Não há tempo para ficar triste, temos de focar-nos no próximo desafio. Estamos prontos para este jogo."

Brugge já qualificado. Podem poupar? "Estou certo de que queremos ganhar todos os jogos. Não há tempo para descansar. Queremos ser primeiros no grupo, é importante para nós. Vamos para este jogo como qualquer outro. Vamos para tentar ganhar."

Adaptação rápida à equipa: "A maioria do plantel já cá estava, tornaram tudo muito fácil. Encaixei de forma rápida, já conhecia o treinador, as suas ideias e tento dar o meu melhor. Foi fácil, já conhecia alguns jogadores e foi tarefa fácil. A época começou e não tive muito tempo para adaptações, mas isso é o futebol. Estou agradecido aos meus companheiros."

Resultados na Champions mudam a perceção dos adversários em relação ao Brugge? "Para ser honesto, não sei. Não me preocupo muito com o que se passa fora do clube, tento fazer o meu trabalho. O resto... Claro que há entusiasmo, já fizemos grandes coisas, portanto talvez isso aconteça. A meu ver, é igual. Os adeptos esperam ver-nos vencer a Liga belga e de certeza que estão felizes pelo que temos feito na Champions. Estas noites são especiais, dá para sentir isso no estádio, então é bom darmos algo em troca às pessoas."

Pensamento no Mundial? "Do meu ponto de vista, só me concentro no que se passa aqui. Jogamos muitas vezes, tenho a certeza de que, se estivermos bem, os selecionadores depois tomarão as decisões que têm de tomar. Faço o meu melhor, dou o máximo pela equipa. É bom termos todos estes jogos, assim nem temos muito tempo para pensar no Mundial. Depois veremos o que acontece."

Melhor momento de forma da carreira aos 28 anos? "Posso sempre melhorar, isso é certo. Quando cheguei, quis dar o próximo passo. Tenho bons companheiros de equipa, que me podem tornar melhor, há pressão boa no clube e há que saber lidar com isso. Posso melhorar todos os dias e, aqui no Brugge, isso é mais fácil de acontecer. As pessoas podem ajudar-me a dar o passo em frente, não vou estar aqui para relaxar, quero melhorar."