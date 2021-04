Médio do Chelsea elogia o FC Porto e não esquece Pepe: "Quando joguei com ele..."

Mateo Kovacic fez a antevisão do embate entre FC Porto e Chelsea, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Champions.

Goleada sofrida frente ao West Bromwich (5-2): "A derrota com o West Bromwich serve de aviso. Agora temos de melhorar a pensar no próximo jogo, com o FC Porto. Analisámos os nossos erros e agora queremos fazer um grande jogo com o FC Porto."

Desentendimento entre Rudiger e Kepa: "Já falamos no balneário e ficou resolvido. São situações que acontecem até em famílias muito fortes."

Sobre o FC Porto: "O FC Porto é uma equipa muito forte, é um grande adversário. Vai ser muito difícil, porque eles têm sempre uma boa atitude. Vimos isso com a Juventus."

Pepe disse que os jogadores do Chelsea festejaram quando saiu o FC Porto: "Conheço bem o Pepe do Real Madrid, mas não sei se ele disse isso. Nesta fase da Liga dos Campeões não há adversários fáceis."

Partilhou o balneário do Real Madrid com Pepe: "Gosto muito do Pepe, é uma excelente pessoa. Quando joguei com ele no Real Madrid foi incrível comigo. Como jogador, é excecional. Todos sabem a qualidade que dá à equipa. É um jogador que luta e que dá um espírito forte a equipa. É um defesa muito difícil de defrontar."