Médico revela: "Salah jogou a final da Liga dos Campeões com uma lesão, não estava a 100%"

Médico egípcio garante que Salah ainda estava condicionado pela lesão sofrida na final da FA Cup diante do Real Madrid

Um médico da Federação egípcia revelou este sábado que Mohamed Salah jogou a final da Liga dos Campeões, que perdeu para o Real Madrid (1-0), enquanto ainda estava a recuperar da lesão sofrida na final da FA Cup, que o Liverpool venceu nas grandes penalidade diante do Chelsea.

"A lesão de Salah ocorreu durante a final da FA Cup nos músculos adutores, depois jogou contra o Wolves e a final da Liga dos Campeões , tudo isto em apenas 14 dias. Ele disse que estava com dores e que precisava de fazer um raio-X. O jogador não estava a 100%, mas há a questão de saber se ele pode fazer esforços e jogar sem risco. Salah foi o jogador com mais minutos do clube nesta temporada", revelou Mohamed Abou El Ela, em declarações ao ONTime Sports.

Recorde-se que Salah jogou apenas 33 minutos na final da FA Cup e, diante do Wolves, pouco mais de meia hora. O astro egípcio foi titular na final da prova milionária e cumpriu os 90 minutos, mas não conseguiu evitar a vitória e consequente festa merengue.