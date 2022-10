Mbemba sobre o Sporting: "Não está nos três primeiros lugares, está mais abaixo"

Redação com Lusa

O defesa, de 28 anos, preferiu não revelar o teor das conversas com Tudor sobre o próximo adversário, afirmando apenas que ambos conhecem "muito bem o Sporting", que qualificou de "uma grande equipa", apesar de ter sofrido alguns percalços na prova interna

Antes da receção ao Sporting, a contar para a Liga dos Campeões, Mbemba participou na conferência de imprensa de antevisão. O central admitiu que "o trabalho efetuado não resultou nos primeiros dois jogos", mas advertiu que a equipa francesa não vai "baixar os braços".

"Há muitas diferenças. Não está nos três primeiros lugares, como habitualmente, está mais abaixo. Mas, mesmo não estando no topo do campeonato português, já conquistou seis pontos na Liga dos Campeões. Será um jogo difícil para ambos", defendeu.

O Marselha recebe o Sporting na terça-feira, no Estádio Vélodrome, em jogo da terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, com início às 17:45 (hora de Lisboa), que será dirigido pelo árbitro italiano Davide Massa.