Mbappé rejubila com vitória do PSG na Baviera: "Adoro este tipo de jogos"

Internacional gaulês apontou dois dos três golos da formação de Paris no reduto do campeão europeu em título Bayern. Tem tantos golos quanto jogos nesta edição da Champions

Mbappé, autor de um bis pelo Paris Saint-Germain no triunfo (2-3) sobre o campeão europeu Bayern, relativo à primeira mão dos "quartos" da Champions, elogiou a performance parisiense e salientou o prazer sentido em ser figura de proa a este nível.

"Grande desempenho coletivo. Sofremos e estamos apenas a meio de uma grande partida. Vamos voltar a Paris com um sorriso na cara, mas vamos atacar o jogo da segunda mão com o mesmo desejo que hoje. Como eu disse em Barcelona, gosto deste tipo de jogos. Não estou aqui para me esconder, gosto de jogar este tipo de jogos e de ser decisivo", afirmou, esta quarta-feira, o avançado.

Em declarações proferidas após o término de mais um desafio da fase eliminatória da Liga dos Campeões, realizado no Allianz Arena, Mbappé revelou também o que Maurício Pochettino, além de golos, lhe pediu para fazer em campo.

"O treinador queria que eu fechasse as linhas de passe do Bayern e buscasse a profundidade para fazer correr os adversários e esticar a equipa deles, e também para ser um ponto de apoio dos meus colegas. Eu estava pronto e tudo funcionou bem", detalhou o internacional gaulês.

Para a partida da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que será disputada no Parque dos Príncipes, em Paris, na próxima semana, Mbappé pretende que a equipa atue "com a mesma confiança tida" no reduto do Bayern.

Com o bis apontado, esta quarta-feira, frente ao campeão europeu em título, o avançado do PSG conta agora oito golos na presente edição da Liga dos Campeões, na qual alinhou em outros tantos jogos, sempre na condição de titular.