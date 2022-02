Mbappé marca no último minuto e PSG ganha vantagem para o Bernabéu

Triunfo alcançado pelo conjunto francês no período de descontos. Danilo e Nuno Mendes titulares no PSG

Foi mesmo no final que o PSG conseguiu a tão desejada vantagem para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Diante do Real Madrid, um golo de Mbappé no último minuto de descontos bastou para o 1-0 final.

Num jogo em que o Real Madrid não conseguiu um único remate à baliza, o PSG, com Danilo e Nuno Mendes, esteve quase sempre por cima, mas chegou à vitória no quarto minuto de descontos. Já depois de Messi ter falhado um penálti, Neymar, que começou no banco, assistiu de calcanhar e Mbappé desequilibrou na meia esquerda, antes de bater Courtois.

A decisão da eliminatória está marcada para o dia 9 de março, no Bernabéu. Um eventual golo fora, recorde-se, não contará a dobrar.