Mbappé igualou um feito até então exclusivo de Shevchenko

Avançado francês do Paris Saint-Germain foi apenas o segundo jogador a marcar, na história da Liga dos Campeões, três golos no reduto do Barcelona

Com três golos marcados ao Barcelona, no Camp Nou, em desafio da primeira mão dos oitavos-de-final da 'Champions', o avançado francês do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, igualou um feito exclusivo do antigo dianteiro ucraniano Andryi Shevchenko.

Até esta terça-feira, só o ex-goleador do AC Milan, clube pelo qual se tornou mundialmente famoso pelo apurado instinto finalizador, havia feito um hattrick na casa do Barcelona, em 1997, em jogos da prova milionária. Na altura, representava o Dínamo de Kiev, clube no qual se formou.