Mbappé: "Foi fácil ignorar tudo o que se disse. Bastou jogar o meu futebol"

Avançado francês brilhou frente ao Real Madrid, na Champions.

Protagonista de uma novela que se arrastou pelas duas últimas janelas de transferências, Mbappé foi o herói do PSG frente à equipa que, ao que tudo indica, vai defender em 2022/2023. Fechando-se em copas sobre o seu futuro, o internacional francês revelou que se limitou a jogar futebol para esquecer o "estranho" contexto do encontro.

"Foi fácil ignorar tudo o que se disse. Bastou jogar o meu futebol. Dizem-se demasiadas coisas, fala-se do Real e do PSG, mas eu sou feliz aqui. Já tinha avisado que ia dar tudo e tinha de demonstrá-lo na prática. Hoje [ontem] marquei um golo decisivo e agora tenho de trabalhar para fazer o mesmo no Bernabéu", afirmou o avançado francês, garantindo que o PSG não vai a Espanha defender o resultado: "Ir a Madrid defender a vantagem seria indigno de um clube tão grande como o PSG."

Mbappé fez, já na ponta final do encontro, 0 1-0 final para a equipa parisiense no encontro da primeira mão dos oitavos de final da Champions.