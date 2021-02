"Mbappé é um tubarão. Se cai uma gota de sangue na água..."

Técnico do Chelsea destaca querer do avançado que orientou no PSG. Avisa os blues para a dificuldade do Atlético de Madrid

Thomas Tuchel trabalhou com Kylian Mbappé no PSG antes de seguir para o Chelsea e não tem dúvidas que o jovem avançado tem tudo para vir a ser o número um mundial. "O hat-trick de Mbappé em Camp Nou foi uma mensagem e é aquilo que ele exige a si próprio. Demonstra o seu potencial e aquilo que pode fazer. É jovem e esfomeado, mas é um tubarão na forma como pensa. Ele quer agarrar tudo o que pode. É essa mentalidade que precisa e digo isto de forma positiva. É uma pessoa boa, inteligente e super divertida, mas quando entra em campo é um tubarão. Se cai uma gota de sangue na água eles chegam e isso é Mbappé. Se quer chegar ao nível de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que estão cá há muitos anos e não estão prontos para se afastar apenas porque ele chegou, então ele tem de aceitar", disse Tuchel, em conferência de Imprensa, à margem do jogo com o Atlético de Madrid, para o qual deixa avisos à equipa: "Claro que é um grande teste. É um clube experiente neste nível, com um treinador experiente, mas tenho esperança que isso traga à tona o melhor de nós. Faremos as coisas da nossa maneira, e eles farão da maneira deles. É claro que sabemos que enfrentamos luta, experiência e um clube com a mentalidade certa."

Tuchel pode contar com Havertz e Pulisic, mas não tem Thiago Silva. "Este é um jogo que certamente foi feito para alguém com a qualidade de Thiago, mas infelizmente ele não estará disponível". disse o treinador alemão antes da viagem para Bucareste, confirmando a lesão na coxa do central brasileiro.