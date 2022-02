"Mbappé é um dos melhores do mundo"

Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain

Treinador do Paris Saint-Germain aplaudiu o desempenho da equipa na vitória desta terça-feira sobre o Real Madrid, com um golo de Mbappé, marcado nos descontos da primeir amão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"É um dos melhores jogadores do mundo, toda a gente o viu, esta noite". Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, rendeu-se ao talento de Mbappé, o atacante que, esta terça-feira, deu à equipa da capital francesa a vitória diante do Real Madrid, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O golo surgiu quatro minutos para lá dos 90, a dar justiça ao resultado, defendeu o técnico argentino: "Estou muito contente. O desempenho da equipa foi muito bom. Globalmente, fomos melhores do que o Real, merecemos a vitória. A equipa mereceu Ainda falta um jogo, mas é importante termos dado este primeiro passo".

"Foi um jogo muito bom", analisou Pochettino: "Com a pressão sobre os médios deles, conseguimos cortar-lhes os circuitos de passes. Trabalhámos muito para travá-los e recuperar a bola o mais alto possível, controlando bem o jogo, durante os 90 minutos. Concedemos muito poucas ocasiões de golo. Os jogadores merecem. Têm um talento inacreditável. Temos de permanecer concentrados para a segunda mão."