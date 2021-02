Mbappé brilha em Barcelona e é questionado sobre o futuro: "Seria estúpido..."

Avançado francês viveu uma noite memorável em Camp Nou.

Mbappé foi a grande estrela na goleada do PSG em Barcelona, por 4-1, na primeira mão dos oitavos de final da Champions. O avançado francês, não raras vezes associado ao Real Madrid, apontou três golos e no final do encontro foi questionado sobre o futuro.

"Seria estúpido decidir o meu futuro por causa de um jogo. Se tivéssemos perdido também seria ridículo dizer 'vou embora'. É uma reflexão que tem que ser feita a longo prazo. Não depende de um ou dois jogos. Sempre disse que estou muito contente aqui", afirmou à rádio RMC Sport.

"Sempre quis dar o melhor de mim com o PSG, pois é uma camisola que me está no coração. Nem sempre tive sucesso, posso ainda perder jogos, mas nunca na minha vida me irei esconder, mesmo que cometa erros. Hoje o meu trabalho árduo compensou", referiu o campeão mundial.

Sem o brasileiro Neymar nem o argentino Angel Di Maria, Mbappé foi o líder da formação parisiense no sempre difícil Camp Nou, chamando a si uma atuação irrepreensível, coroada com a obtenção de três golos.

"O treinador [Mauricio Pochettino] tem feito um trabalho maravilhoso desde que chegou [início de janeiro], mas deu continuidade ao de Thomas Tuchel, que fez um trabalho extraordinário com a ida à final [na última época]", referiu Mbappé.

O jogador recordou que o trabalho do PSG teve alguns percalços, motivados pela pandemia de covid-19 e a falte de preparação, mas isso não serve de desculpas para a falta de rendimento da equipa. "Não podemos ter desculpas, pois a verdade é que temos uma boa equipa. Estamos a começar a melhorar fisicamente, embora ainda não estejamos no auge da nossa forma. Vamos tentar continuar a progredir", defendeu o jogador.