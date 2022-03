Mbappé, a "cuidar-se" depois do susto no treino, integra convocatória para Madrid

Mbappé cumpre a quinta época no PSG

Craque francês faz parte dos eleitos de Pochettino, assim como Danilo Pereira e Nuno Mendes. Jogador abandonou um dos últimos treinos mais cedo depois de um toque

Kylian Mbappé, para já, vai mesmo viajar para Espanha junto da comitiva do PSG. O craque francês está a contas com um problema físico, mas integra a convocatória de Pochettino.

"Mbappé sofreu uma pancada no pé esquerdo, no treino de ontem [ndr: segunda-feira]. Está a cuidar-se desde ontem. O exame clínico foi tranquilizador e um novo ponto de situação será feito durante o dia", escreveu o clube parisiense, em comunicado, no mesmo dia em que se confirma que o internacional gualês vai mesmo viajar para Espanha junto dos colegas.

Na lista, destaque para as presenças dos portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes e para a ausência de Sergio Ramos, que, ainda assim, vai viajar com o grupo de trabalho.