Martínez e a expulsão de Alexis Sánchez: "São estas coisas que fazem a diferença..."

Autor do golo da vitória do Inter na casa do Liverpool, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campões, por 0-1, resultado insuficiente para impedir a eliminação milanesa, Lautaro Martínez mostrou-se frustrado pela expulsão de Alexis Sánchez aos 64, dois minutos depois de ter marcado

"Fizemos o que queríamos, mostrámos caráter e desejo de avançar para a próxima fase quando ficámos em vantagem num estádio que contém tanto entusiasmo", começou por dizer o internacional argentino à Sky Sports italiana.

"É uma pena quando ficámos reduzidos a dez homens, porque isto são as coisas que fazem a diferença. Temos de virar a página imediatamente e tentar olhar para a frente, estamos fora da Liga dos Campeões, temos a Taça de Itália, temos a Serie A e vamos tentar fazer o nosso melhor, aprender destes erros e tentar melhorar sempre", referiu o argentino de 24 anos.

O Inter caiu da prova milionária diante do Liverpool, nos oitavos de final, após uma derrota na primeira mão em Itália, por 0-2, com golos de Roberto Firmino e Salah e uma vitória por 0-1 no segundo jogo, em Anfield, com um golo solitário de Lautaro Martínez, que antecedeu a expulsão do companheiro Sánchez.