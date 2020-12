Marselha soma os primeiros três pontos e discute Liga Europa com Olympiacos

Dois penáltis assinalados por indicação do VAR valeram reviravolta a André Villas-Boas no duelo luso com Pedro Martins

O Marselha somou esta terça-feira os primeiros três pontos na presente edição da Champions ao bater o Olympiacos e vai discutir com os gregos uma vaga na Liga Europa: as equipas estão empatadas no grupo onde City e FC Porto seguiram para os "oitavos".

Mady Camara inaugurou o marcador para a equipa de Pedro Martins aos 33', mas na segunda parte foi André Villas-Boas a sorrir no duelo entre portugueses graças a dois penáltis assinalados por indicação do VAR: Payet bateu José Sá aos 55' e aos 75' para consumar a reviravolta.