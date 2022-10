Marselha goleou o Sporting, mas perdeu um jogador para Alvalade

Clauss é carta fora do baralho para o duelo da próxima quarta-feira.

Substituído na primeira parte do encontro com o Sporting, que o Marselha venceu por 4-1, Jonathan Clauss é uma carta fora do baralho para o duelo de Alvalade, na próxima semana. O lateral internacional francês está lesionado e os exames realizados indicaram a necessidade de parar durante dez dias, segundo informa esta quarta-feira o L´Équipe.

A formação de Igor Tudor, recorde-se, goleou os leões por 4-1 na terceira jornada do Grupo D da Champions. Somou os primeiros três pontos na prova, enquanto o Sporting tem seis e lidera, com mais dois do que Tottenham e Eintracht Frankfurt.