Marquinhos e o segundo lugar do grupo do Benfica: "Não estávamos à espera..."

Capitão do PSG falou aos jornalistas no final do triunfo sobre a Juventus (2-1), revelando desilusão pelo segundo lugar do grupo. "Perdemos o primeiro lugar nos jogos com o Benfica", atirou.

Segundo lugar do grupo: "Há desilusão, mas não enorme. Agora temos de saber jogar com as cartas que temos na mão. O primeiro objetivo era vir aqui e vencer para conseguir o primeiro lugar do grupo. Sabemos as vantagens que ele representa, o primeiro lugar importa realmente. Não conseguimos, o Benfica conseguiu um grande resultado em Haifa. Não estávamos à espera."

Perceberam nos momentos finais do jogo que o primeiro lugar podia escapar? "Não, não compreendemos. Estávamos a gerir o jogo, sabíamos que era importante ganhar. Sabíamos que estava 1-1 ao intervalo. Posteriormente, soubemos que tinham marcado rapidamente. Mas, no final da partida, eu não sabia que estava 5-1 e depois 6-1. Depois era demasiado tarde para tentar marcar o golo que nos faltava. Eles conseguiram, fizeram o seu trabalho. Não podemos esquecer que temos os nossos pontos fortes. Vamos tentar jogar com as vantagens que temos e esconder as desvantagens."

Quando é que o PSG perdeu o primeiro lugar do grupo? "Penso que foi nos dois jogos contra o Benfica. Tínhamos de ganhar um deles e não conseguimos. Especialmente o jogo em casa, porque sabemos que os jogos fora são sempre difíceis. Foi durante o jogo em casa que perdemos o primeiro lugar, tínhamos de o ganhar. Foi aí."

Satisfação por manter a invencibilidade ou deceção por ter ficado em segundo e "exposto" ao sorteio? "Há ambos os sentimentos. Estamos felizes com o trabalho que fizemos, vir aqui e vencer a Juventus. Não podemos esquecer a viagem que fizemos. Tivemos alguns jogos difíceis, ganhámos e fizemos bons jogos também. É verdade que temos muitas coisas a melhorar para crescer. A Liga dos Campeões é muitas vezes decidida nas fases finais: a equipa que é melhor, que é mais decisiva, que tem um melhor desempenho no final da época, é a que vai à final e vence esta competição. Agora, vimos equipas que ficaram em segundo lugar e que foram campeãs. Temos de ir o mais longe possível e ganhar esta competição."