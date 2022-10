Mário Rui assistiu para mais uma vitória do Nápoles

O apuramento no grupo A também já está certo - passam Nápoles, com 15 pontos, e Liverpool, com 12.

Mário Rui fez a assistência no segundo golo do Nápoles, na vitória por 3-0

O apuramento no grupo A também já está certo - passam Nápoles, com 15 pontos, e Liverpool, com 12. Ajax, com três, e Rangers, sem pontos, vão jogar na próxima semana pela Liga Europa.

Mário Rui fez a assistência no segundo golo do Nápoles, na vitória por 3-0 sobre os escoceses.

Em Amesterdão, o Liverpool confirmou a melhoria de forma, também com uma vitória por 3-0.

Francisco Conceição, entrado aos 85 minutos, jogou pelo Ajax, enquanto Fábio Carvalho foi lançado para o meio-campo do Liverpool, nos últimos 20 minutos.