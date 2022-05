Marcelo confirma "último jogo com o Real Madrid" e diz: "É tudo muito estranho"

Declarações do defesa brasileiro à "Movistar Plus" no final da Liga dos Campeões, na qual o Real Madrid venceu o Liverpool por 1-0, conquistando assim a 14.ª Champions da sua história.

Último jogo ao serviço do Real Madrid: "É uma emoção incrível porque é o meu último jogo com o Real Madrid. Vou embora do Real Madrid, e sair com uma Champions é uma alegria imensa. Não é um dia de tristeza. Acho que as coisas se falam, falámos e decidimos que é melhor assim. Já fiz tudo o que tinha de fazer no Real Madrid. Tive a sorte de estar quinze anos e meio no melhor clube do mundo.

O que passa pela cabeça? "Alegria, emoção... Até falar é difícil, porque vejo os meus companheiros, familiares... A época foi o que foi e nós merecíamos. Não sei, é um momento estranho na minha cabeça neste momento."

Estranho porquê? "Porque é estranho. Tenho cinco Champions e na minha vida pensei que podia estar neste momento, que podia ganhar muitas coisas. Neste momento é tudo muito estranho."

Ancelotti: "O treinador já sabemos como é. Tem a sua filosofia, o seu caráter... É uma grandíssima pessoa e merece-o desde que chegou."

Levantar o troféu da Liga dos Campeões será a sua última imagem com o Real Madrid? "Não sei. Agora estou com a minha família e os meus companheiros. Nem tinha de estar a falar com ninguém, tinha de desfrutar, mas pronto, vão saber muito em breve."