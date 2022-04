Aos 55', o treinador do Manchester City levou as mãos à cabeça assim que viu Vinícius Júnior fazer um túnel a Fernandinho, com recurso a simulação, na linha de meio-campo e, enquanto o brasileiro embalava até à área para fazer golo (que colocaria o marcador em 3-2), o técnico espanhol apreciou o rasgo individual do craque do Real Madrid, como que rendido e, claro, receoso, ajoelhado no tapete do Estádio Etihad.