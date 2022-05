Mané apontou o 3-2 do Liverpool na visita ao Villarreal, operando uma reviravolta no marcador

Avançado, aos 73', tira do caminho Rulli, saído da baliza, tentando evitar a desmarcação do adversário, evita um carrinho de Foyth, move-se até à área e remata para o fundo do alvo, totalmente deserto. Senegalês colocou, pela primeira vez na segunda mão das "meias", os reds em vantagem (2-3).