Manchester City sobre o Sporting: "Conhecemos o treinador e os seus bons jogadores"

Diretor desportivo do Manchester City, Txiki Begiristain, assume conhecimento sobre o Sporting, "uma equipa muito sólida".

O diretor desportivo do Manchester City disse esta segunda-feira que o líder do campeonato inglês e finalista da edição 2020/21 da Liga dos Campeões "está preparado" para a solidez do Sporting nos oitavos de final da prova.

"Conhecemos o treinador e os seus bons jogadores, até porque tiveram anteriormente o Bruno Fernandes [que atua no rival Manchester United]. Agora, têm o Pedro Gonçalves, que marca golos, e o Pedro Porro, que conhecemos muito bem. Sabemos quem são e o quão bem estiveram nas últimas épocas, algo que o presidente Frederico Varandas conseguiu", frisou o espanhol Txiki Begiristain, em declarações divulgadas pela UEFA.

Os leões recebem o conjunto de Pep Guardiola, no qual alinham os internacionais lusos João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, em 15 de fevereiro de 2022, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, estando a deslocação a Manchester aprazada para 9 de março.

"Jogam com cinco unidades atrás e são uma equipa muito sólida. Claro que encontraram na fase de grupos da Champions um Ajax numa forma inacreditável, mas, se estás no topo da Liga portuguesa, tens de bater sempre FC Porto e Benfica. Sabemos como competem nos duelos e gostam de combater. Temos de estar preparados", observou.

"Voltaremos a defrontar um clube português de topo. São sempre difíceis de bater, mas é um desafio e temos de aceitá-lo", comentou Txiki Begiristain, aludindo aos dois duelos realizados na fase de grupos da época passada com o FC Porto (vitória caseira por 3-1 e nulo no Dragão), num percurso finalizado com a derrota na final ante o Chelsea (1-0).

Os dois clubes têm estreitado relações desde 2019, quando assinaram um protocolo para cooperaram na prospeção de jovens talentos e na troca de atletas, como ilustrou, um ano depois, a cedência por duas épocas do defesa internacional espanhol Pedro Porro, cuja cláusula de compra é de 8,5 milhões de euros e pode ser acionada até ao final da época.

"O Rúben Amorim joga com cinco defesas e o Pedro Porro encaixa perfeitamente no sistema. O clube está localizado numa cidade maravilhosa. Conhecemo-lo, até porque lidámos com as suas pessoas, que são muito adoráveis", terminou o diretor desportivo.