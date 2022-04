Manchester City-Real Madrid: obra de arte de Bernardo Silva para ver e rever

Bernardo Silva, jogador do Manchester City

Minuto 74: 4-2. Golaço de Bernardo Silva. O internacional português arma o remate no interior da área do Real Madrid e atira ao ângulo. Courtois segue a bola com os olhos, impotente para parar o remate

