Manchester City multado por ação "imprópria" de jogadores na visita ao Atlético Madrid

Punição da UEFA deve-se à confusão gerada no relvado do reduto espanhol após o defesa Felipe ter pontapeado o avançado Phil Foden

A zaragata entre jogadores do Manchester City e do Atlético, em jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, originou uma multa de 14 mil euros ao clube inglês, anunciou, esta sexta-feira, a UEFA. Espanhóis, por sua vez, ficaram impunes.

O organismo que tutela o futebol europeu puniu os citizens devido a "conduta imprópria da equipa" de Pep Guardiola no duelo disputado no Wanda Metropolitano, que serviu para os ingleses se apurarem para as "meias" da Champions.

A punição financeira da UEFA ao Manchester City deve-se à confusão gerada no relvado do reduto espanhol após o defesa Felipe ter pontapeado o avançado Phil Foden, o que espoletou a troca de argumentos entre vários atletas.

Durante o incidente, marcado por várias altercações, o defesa Savic foi filmado, inclusive, a puxar o cabelo ao médio Jack Grealish, surgido em defesa de Foden, mas o sérvio não foi sequer admoestado pelo juiz da partida da Champions.

A confusão entre os futebolistas, iniciada depois do apito final, prosseguiu no túnel de acesso aos balneários e foi, inclusive, necessária a intervenção da polícia para terminar com ela.