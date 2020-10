Manchester City deve ter baixa de peso para o jogo com o FC Porto

Guardiola pouco otimista em relação à disponibilidade de Kevin de Bruyne.

O Manchester City recebe o FC Porto na quarta-feira, em partida da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e, em princípio, não poderá contar com uma das estrelas da companhia: Kevin de Bruyne.

A informação foi transmitida por Pep Guardiola na sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo deste sábado com o Arsenal. As semanas de seleções fazem-se sentir nas opções do técnico espanhol e o caso do médio belga inspira cuidados.

"Os jogadores voltaram em boa forma das seleções. Melhor do que da última vez, porque, da outra vez, o Bernardo, o Cancelo e ainda outro chegaram lesionados. O Kevin, infelizmente, está fora [do jogo com o Arsenal]. Não acho que seja grave, mas não deve entrar nas contas dos próximos jogos", afiançou o treinador dos "citizens".