Manchester City com baixa para a eliminatória com o Sporting por castigo

Kyle Walker vai falhar os jogos do Manchester City com o Sporting

Redação com Lusa

O Comité Disciplinar da UEFA considerou que o internacional inglês agrediu o avançado português André Silva no duelo entre os "citizens" e o Leipzig na última jornada da fase de grupos da Champions.

O futebolista inglês Kyle Walker foi punido pela UEFA com três jogos de suspensão e vai falhar os dois embates do Manchester City com o Sporting, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, anunciou esta sexta-feira o organismo.

O Comité Disciplinar da UEFA considerou que o internacional inglês agrediu o avançado português André Silva no duelo entre os "citizens" e o Leipzig, na última jornada da fase de grupos da Champions, num lance em que viu o cartão vermelho, e afastou o defesa dos próximos três jogos das provas europeias.

Isto significa que Walker, de 31 anos, é baixa certa para os dois jogos com o Sporting, o primeiro em 15 de fevereiro, em Lisboa, e o segundo e decisivo em 9 de março, em Manchester.

A formação inglesa pode ainda apresentar recurso da decisão da UEFA, mas, de acordo com a imprensa local, tal não deverá acontecer já que, na altura da expulsão, tanto Walker como o técnico Pep Guardiola assumiram que foi um "erro e um lance estúpido".

O internacional inglês é colega de equipa dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

A UEFA teve também mão pesada para o internacional italiano Nicolò Barella, que foi suspenso por dois jogos, igualmente devido a agressão, e vai falhar os dois jogos com o Liverpool dos oitavos da Liga dos Campeões.